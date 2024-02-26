Общество 26 февраля 2024, 15:10 Скандальный тюменец заберет иск на миллиард к «Мутабору» в обмен на льготы Житель Тюмени Юрий Рябцев предложил клубу «Мутабор» ввести льготы на посещение

Читать 360tv в

Тюменский активист Юрий Рябцев заявил о готовности отозвать исковое заявление на миллиард рублей в отношении московского клуба «Мутабор», ставшего известным из-за скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщило РИА «Новости».

Условием мировой Рябцев назвал льготный вход в клуб для малоимущих граждан, инвалидов и ветеранов специальной операции на Украине. Представители «Мутабора» прокомментировать это предложение отказались.

Реклама

Рябцев подал в суд на «Мутабор» в январе из-за прошедшей в нем «голой» вечеринки с участием российских знаменитостей и звезд шоу-бизнеса. В беседе с «360» он признавался, что его возмутило столь скандальное мероприятие в трудное время для страны.

Ранее Таганский суд Москвы отклонил исковое требование на миллиард долларов к МТС из-за «голой вечеринки», организатором которой выступила амбассадор компании и блогер Анастасия Ивлеева.