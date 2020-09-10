Скандального схимонаха Сергия отлучили от церкви

Скандально известного бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) отлучили от церкви. Такое решение принял Епархиальный суд, потому что схимонах продолжил совершать богослужения, несмотря на лишение сана.

Об этом журналистам сообщил председатель суда Николай Малета.

«Сегодня принято решение направить на утверждение правящему архиерею представление о его отлучении от церкви. А дальше у правящего архиерея есть определенные рамки, сроки, в течение которых он может утвердить или не утвердить [это решение]», — заявил он.

Схимонаха Сергия решили отлучить от церкви, потому что он не подчинился прошлому решению Епархиального суда. Несмотря на то, что его лишили сана схиигумена, Сергий продолжил вести богослужения. На это судебное заседание он в очередной раз не пришел, сославшись на плохое самочувствие.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность после того, как во время своих служб призывал прихожан не соблюдать самоизоляцию, введенную из-за коронавируса. Он называл инфекцию «псевдопандемией», заявлял, что россиян таким образом планируют поместить в «электронный лагерь Сатаны», а также проклинал тех, кто закрыл храмы на время вспышки COVID-19.

В епархии подчеркнули, что все таинства, которые Сергий совершит после запрета в служении, будут считаться недействительными и незаконными. Единственной законной настоятельницей Среднеуральского женского монастыря является игумения Варвара (Крыгина) — она покинула обитель из-за несогласия с Сергием.