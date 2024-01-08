Общество 08 января 2024, 15:31 Скандальное видео с блогером Косенко и двухмесячным младенцем передадут в СК Депутат Останина обратится в СК из-за бросившего младенца в снег блогера Сергей Косенко / Telegram

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Депутат Госдумы Нина Останина обратится в Следственный комитет в связи с видеозаписью, опубликованной блогером Сергей Косенко. На кадрах видно, как мужчина бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Об этом Останина сообщила в своем Telegram-канале.

Она назвала поступок блогера безнравственным и преступным. По ее словам, даже если мужчина кидал в сугроб куклу, то он все равно показал своим подписчикам бесчеловечную модель поведения.

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«Оправдания, что это на самом деле кукла, не приняты — зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах», — добавила Останина.

Она подчеркнула, что хайповое видео обернется для Косенко серьезными последствиями.

Ранее пользователи Сети подвергли критике действия блогера. Комментаторы скандального видеоролика усомнились в дееспособности мужчины и пригрозили ему органами опеки.

В ответ на критику Косенко заявил, что использовал при съемках куклу, а не настоящего ребенка. Подписчики не поверили ему, потому что на кадрах видно, как младенец моргнул.