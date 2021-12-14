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    14 декабря 2021, 22:47

    Сенатор Джабаров объяснил резкий скачок цен на газ в Европе

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с изданием Lenta.ru причины резкого подорожания голубого топлива на европейской бирже ICE.

    По мнению Джабарова, причина резкого скачка цен кроется в словах главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что на данный момент российский газопровод «Северный поток-2» не может быть запущен.

    «Конечно, она политик неопытный и пока не понимает, что подобные заявления стоят очень много денег. Я думаю, что более опытные партнеры ей объяснят это», — заметил парламентарий.