Сенатор Джабаров объяснил резкий скачок цен на газ в Европе

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с изданием Lenta.ru причины резкого подорожания голубого топлива на европейской бирже ICE.

По мнению Джабарова, причина резкого скачка цен кроется в словах главы внешнеполитического ведомства ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что на данный момент российский газопровод «Северный поток-2» не может быть запущен.

«Конечно, она политик неопытный и пока не понимает, что подобные заявления стоят очень много денег. Я думаю, что более опытные партнеры ей объяснят это», — заметил парламентарий.