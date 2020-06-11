Скачок спроса на легковушки не повлияет на обвал авторынка

В России с начала июня наметился краткосрочный подъем спроса на легковые машины после двухмесячной остановки всех продаж.

По это причине АвтоВАЗ отложил введение сокращенной рабочей недели до конца лета, при этом его продажи по итогам года все равно упадут почти на треть. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров признал, что антикризисные меры не смогут полностью обезопасить от обвала авторынка.

Все остальные автопроизводители, Nissan, Toyota и Mitsubishi подтвердили оживление продаж, но заявили, что это временный фактор, вызванный отложенным спросом и господдержкой. В компаниях пока ожидают снижение продаж на 30%, причем некоторые уверены, что это еще хороший расклад из-за слухов о второй волне пандемии.

Ранее эксперты заявили, что ближайшие недели — самое удачное время для приобретения авто.