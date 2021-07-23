Скабеева временно будет вести «60 минут» одна

Ведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале сообщил, что временно не будет ввести программу «60 минут». Журналиста процитировало «Утро.ру».

По данным издания, Попов намерен принять участие в выборах в нижнюю палату парламента, а закон обязывает его на время предвыборной кампании уйти в «отпуск». Таким образом, до выборов журналист не сможет вести программу. В эфире на время останется только Ольга Скабеева.

«Буду очень скучать по нашему невероятному коллективу и программе, которую мы с Ольгой делаем уже пять лет», — признался Попов.