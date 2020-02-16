Скабеева увидела самопародию в выступлениях Зеленского-комика

Телеведущая Ольга Скабеева назвала Владимира Зеленского первым в мире комиком, который пародирует себя. Она припомнила выпуск «Квартала 95», где артист от лица Петра Порошенко обещал вернуть Крым в следующем году.

Скабеева в Telegram-канале объявила об «украинском феномене». По ее мнению, Зеленскому удалось спародировать самого себя в будущем. Но больше он так не умеет, считает телеведущая.

Она прикрепила к своему посту отрывок из новогоднего выпуска шоу 2014 года.

«Я как гарант Конституции обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь», — сказал Зеленский от лица Петра Порошенко.

В субботу на конференции в Мюнхене Зеленский объявил, что собирается провести выборы на всей территории Украины, в том числе в Крыму.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.