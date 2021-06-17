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    17 июня 2021, 16:54

    Скабеева прокомментировала драку депутатов Верховной рады

    Полина Гребенщикова

    Депутаты Верховной рады Украины подрались во время заседания. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала это событие, сообщило ИА Nation News.

    Скабеева прокомментировала драку депутатов Верховной рады

    Журналистка опубликовало видео драки в своем Telegram-канале и написала свое мнение об увиденном. По мнению Скабеевой, украинские депутаты таким образом пытались привлечь внимание СМИ.

    «Украина делает все, чтобы вернуть себя в информпространство: в Раде произошла очередная драка депутатов», — заявила она.

    Депутаты Рады подрались из-за обсуждения реформы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.