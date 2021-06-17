Скабеева прокомментировала драку депутатов Верховной рады

Депутаты Верховной рады Украины подрались во время заседания. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала это событие, сообщило ИА Nation News.

Журналистка опубликовало видео драки в своем Telegram-канале и написала свое мнение об увиденном. По мнению Скабеевой, украинские депутаты таким образом пытались привлечь внимание СМИ.

«Украина делает все, чтобы вернуть себя в информпространство: в Раде произошла очередная драка депутатов», — заявила она.

Депутаты Рады подрались из-за обсуждения реформы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.