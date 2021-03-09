Скабеева потребовала от СМИ удалить фейк о мате на «60 минут»

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заявила, что авторитетным российским изданиям неплохо было бы проверять первоисточник, прежде чем гнаться за хайпом. Так она прокомментировала появившийся в TikTok ролик, на котором она якобы матом отвечает на слова украинского эксперта.

Речь идет о программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», где Скабеева обсуждает увольнение с должности главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Пользователь под ником stringer_news разметил в соцсети видео, на котором она матерно реагирует на невнятный ответ оппонента.

«Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет», — написал тиктокер.

В своем Telegram-канале телеведущая написала, что хотела бы увидеть опровержение и извинение в СМИ за этот дешевый фейк.

«Какой-то там аноним из тиктока публикует видео, на котором в моей речи сознательно опускает звук на последней букве в слове ‘блин’, — и тут же все украинские (это отдельный чудесный жанр), но и российские крупные СМИ тиражируют фейк, используя заведомо вирусные заголовки: ‘Скабеева матерится в прямом эфире’, ‘Скабееву поймали на матерщине’, ‘мат Скабеевой оценили тиктокеры’», — написала Скабеева.

Она предложила сравнить ролик с видео передачи. Разница слышна сразу.