Скабеева посмеялась над реакцией Трампа на вопрос про Украину

Президент США Дональд Трамп заявил американскому послу в ЕС Гордону Сондленду, что ему ничего не нужно от Украины. За манеру речи главу Белого дома назвали хитрецом.

Рассказ американского лидера впечатлил телеведущую Ольгу Скабееву, которая в своем Telegram-канале всячески рекомендовала «того самого Трампа про ту самую Украину».

«Ну артист! Всячески рекомендую того самого Трампа про ту самую Украину: „I want nothing, I want nothing…“ (семь раз произнес). В гробу он ее видал!» — написала Скабеева.

Дональд Трамп ответил подобным образом Сондленду, который выступает в качестве ключевого свидетеля по делу об импичменте президента США. Американский посол уверял, что адвокат Руди Джулиани получил от главы США указания добиться от Киева услуги.

Белый дом рассказал, что Трамп хочет рассмотрения импичмента в Сенате Подробнее

По словам Трампа, в телефонном разговоре с послом он заявил, что «ничего не хочет».

Открытые слушания в рамках импичмента идут в комитете палаты представителей в США уже вторую неделю. На них приглашают как бывших, так и действующих официальных лиц. Демократы инициировали процесс импичмента, поскольку заподозрили Трампа в попытке сговора с Украиной ради преследования его политического оппонента Джо Байдена.