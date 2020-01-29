Слова первого украинского президента о встрече Гитлера и Сталина вызвали смех в студии. Истории неизвестен факт такой встречи, но Кравчук заявил о нем, как о свершившемся событии, следствием которого и стала Вторая мировая война.

Позже телеведущая Скабеева смогла дать взвешенную оценку словам Кравчука. По мнению журналистки, его заявление — это «шок-контент».

«Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно. Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове, а бравые солдаты УПА* первыми открыли ворота Освенцима. Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим „документам“ будут верстать новые учебники истории», — заметила Скабеева.

По словам телеведущей, то, что она услышала, — это печально. А еще, заметила Скабеева, на Украине такая мифология дикая, что «даже мудрый Кравчук купился».

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский обвинил СССР в холокосте и развязывании войны. С таким заявлением он выступил в Польше с трибуны на мероприятии по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау.

*УПА — Украинская повстанческая армия, террористическая организация, запрещена в России.