Скабеева дозвонилась до Зеленского. Он вежливо прервал беседу

Телеведущая Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского. Политик вежливо отклонил ее просьбу о комментарии, сославшись на занятость. Запись беседы показали в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Скабеева попросила уделить ей «минутку внимания», так как журналистка «не может прорваться» через пресс-службу украинского президента.

Глава государства рассказал собеседнице, что находится на совещании и предупредил ее, что разговор проходит по громкой связи.

Он сообщил, что «всегда прерывается», потому что думает, «мало ли что у кого-то случилось и произошло».

«И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось и не произошло с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», — сказал политик и положил трубку.

Скабеева во время ток-шоу отметила, что Зеленский повел себя как «страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный в общении человек».

Журналистка обратилась в эфире к Зеленскому с просьбой записать с ним интервью.