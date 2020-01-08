СК завершил расследование о нарушениях в колонии, где Цеповяз ел икру и крабов

По делу проходят экс-начальник колонии строгого режима № 3 УФСИН России по Амурской области Сергей Картавцев и его бывший заместитель Владимир Васильев. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело Картавцева и Васильева после ряда процессуальных действий передадут в суд.

В ходе расследования выяснилось, что с 2011 года по 2015 год на территории колонии руководство учреждения незаконно организовало пасеки, птичники, автосервисы и сувенирные цеха. Начальство колонии заключило с родными и знакомыми заключенных трудовые договора для работы на объектах. В связи с этим некоторым осужденным стало жить легче, несмотря на строгий режим. Из-за ослабления надзора заключенные пользовались мобильными телефонами и занимались другими запрещенными в колонии делами.

В 2018 года в сети появились фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками в колонии. Краснодарский краевой суд приговорил его к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков. На счету организованной преступной группировки 19 убийств.