СК завершил расследование дела оккультной организации «Орден Пути»

Обвиняемых обязали возместить материальный ущерб потерпевшим. В связи с этим должностные лица наложили арест на две квартиры лидера организации.

По делу проходят две женщины. В 2006 году 52-летняя Гайва Тихомирова основала оккультную организацию «Орден Пути». На встречах проходили платные консультации и тренинги. Согласно требованиям, клиент — только человек с высшим образованием, который купил «защитный купол» стоимостью до 20 тысяч евро. В «Орден Пути» принимались также коммерческие организации, для них стоимость «купола» доходила до 300 тысяч евро.

Лидер организации и ее сообщница заверяли граждан, что полученные деньги перенаправляются в официальные религиозные православные организации для эффективного действия «защитного купола».

По версии следствия, с 31 декабря 2010 года по 22 декабря 2016-го подельницы обманом забрали у граждан более 16,8 миллиона рублей. По данным полиции, пострадали не менее 30 человек.