СК завершил расследование дела об убийстве бизнесмена Калмановича

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая фон Калмановича. Об этом рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, ее слова привел ТАСС.

Расследование дела в отношении трех обвиняемых в убийстве завершено.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Багаудина Костоева, Али Белхороева и Батыра Тумгоева», — заявили в СК.

Следствие установило, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут поездки Калмановича. После этого обвиняемые ездили по городу на Lada Priora без государственных номерных знаков, за рулем сидел Белхороев. Рядом со Смоленской набережной Костоев открыл огонь по машине Калмановича.

В зависимости от роли каждого их обвиняют в убийстве организованной группой по найму, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и разбое.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Калмановича застрелили днем 2 ноября 2009 года. В него попало 15 пуль, он умер на месте, написал сайт радиостанции «Говорит Москва». Водителя бизнесмена тоже ранили. Тело предпринимателя нашли в машине на Новодевичьей набережной. Позже следователи выяснили, что он был убит еще на Смоленской набережной. Раненый водитель пытался догнать киллеров и добрался до Новодевичьей набережной. Однако дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.

Правоохранители задержали подозреваемых в июне 2019 года.