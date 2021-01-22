СК завел уголовное дело после гибели трех человек при пожаре в Петербурге

По данным следствия, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Специалисты уже осмотрели место ЧП, опросили очевидцев, назначили необходимые экспертизы.

Пожар начался в ночь на 22 января в трехкомнатной квартире во Фрунзенском районе. Пламя охватило три квадратных метра, тем не менее жильцы погибли. Следователи считают, что мужчины скончались из-за отравления угарным газом. Кроме того, при пожаре пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали, а вторую не успели довести до больницы. Она умерла в машине скорой помощи.

Ранее воспламенилась крыша двухэтажного дома в Туапсе. Никто не пострадал.