СК завел дело против Любови Соболь

Против адвоката Любови Соболь, завели уголовное дело. По версии следствия, она ворвалась в квартиру пожилой женщины на востоке Москвы.

«21 декабря 2020 года группа лиц, среди которых была Любовь Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Москве.

В столичном следственном комитете добавили, что Соболь обманула курьера сервиса доставки, представилась «брошенной женой с маленьким ребенком», и зашла в подъезд. Когда женщина открыла ей дверь, адвокат оттолкнула ее, ворвалась в квартиру, обошла помещения и сняла все на видео. После этого Соболь скрылась.

Следователи сейчас допрашивают сопровождавших ее людей, очевидцев и свидетелей. Дело завели по части второй статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия». Максимальное наказание за это преступление — два года лишения свободы.