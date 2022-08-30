СК завел дело после того, как ребенка заперли в холодильнике супермаркета в Новосибирске

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном главке СК.

По версии следствия, 29 августа сотрудник магазина по улице Селезнева в Новосибирске закрыл на складе в холодильнике 9-летнего мальчика. Ребенок нашел в торговом зале просрочку и попросил убрать эти продукты с прилавков магазина.

«По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отмечается в сообщении ведомства.

Данный факт следователи выявили в ходе мониторинга СМИ.

Ранее сообщалось, что подросток погиб под бетонной плитой, помогая демонтировать заброшенную школу Кировской области. Трагедия произошла в Котельниче Кировской области.

По предварительной информации, в августе 50-летний местный житель занимался демонтажем здания по договору купли-продажи муниципального имущества под разбор на стройматериалы. Он решил попросить знакомого помочь в работе, а уже тот нашел для нее несовершеннолетних исполнителей.