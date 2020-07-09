СК завел дело о геноциде жителей Волгоградской области фашистами

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в отношении фашистов, которые убивали мирное население во время Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Захватчики уничтожили 1800 человек.

Следователи изучили архивные документы с записями о массовых убийствах мирного населения в Сталинградской области, ныне Волгоградской. Уголовное дело возбудили по статье «Геноцид».

Сотрудники СК проведут расследование, чтобы найти тех фашистов и их пособников, которые избежали наказания. В архивах есть сведения о том, что в Волгоградской области есть минимум 15 мест, где захоронено около 1800 жителей, казненных фашистами.

В документах указано, что в период с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года немецкие солдаты зверски убивали жителей. Пожилых людей, детей и женщин они морили голодом, травили в газовых камерах, расстреливали, заживо засыпали землей. От пыток захватчиков погибли жители Дзержинского района Сталинграда, сел Аксай, Каменка, Перегрузное, хуторов Грызунов, Нижне-Яблочный и других населенных пунктов. В станице Нижне-Чирской фашисты расстреляли 50 детей из детдома. Кроме этого, исторические данные подтверждают, что вражеские солдаты грабили, а потом истязали людей.

Криминалисты и следователи планируют провести идентификацию личностей погибших с помощью нескольких экспертиз. Сейчас идет подготовка к раскопкам захоронений. Все следственные работы помогут найти фашистских солдат, виноватых в гибели советских граждан.