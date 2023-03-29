Общество 29 марта 2023, 19:05 СК запустил новые каналы связи граждан с ТСО СК напомнил о новых каналах связи с территориальными следственными отделами РИА «Новости»

Читать 360tv в

У жителей Подмосковья появилась возможность обратиться по различным каналам электронной связи как в аппарат управления регионального Следкома, так и в территориальные следственные отделы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

«Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В Следкоме обратили внимание, что к письменным и устным заявлениям относятся с особым вниманием и отвечают в сжатые сроки. Сложные ситуации, о которых рассказали граждане, ставят на особый контроль.

В каждом территориальном следственном подразделении открыли телефонные линии, куда могут позвонить жители Подмосковья. Также им можно обратиться через мессенджер Telegram.

Обращения можно подать по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел, проведением процессуальных проверок. Кроме того, жители региона сообщают важную для следователей информацию.

Контакты территориальных следственных отделов Подмосковья опубликовали на сайте СК.