СК занялся разработкой законопроекта о геномной регистрации мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать работу над законодательными предложениями о геномной регистрации мигрантов, приезжающих работать в Россию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Речь идет о проекте изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в РФ», а также «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Последний предусматривает обязательную геномную регистрацию иностранцев, которые получают разрешение на работу в РФ.

Петренко отметила, что такое решение Бастрыкин принял из-за увеличения числа преступлений, совершенных мигрантами, а также из-за обострения криминогенной ситуации в стране.

За шесть месяцев 2020 года в РФ было расследовано более 17 тысяч дел, открытых против иностранцев, а за первое полугодие 2021-го — почти 19 тысяч. Кроме того, увеличивается доля тяжких и особо тяжких преступлений, которые имеют повышенную общественную опасность.

Ранее стало известно, что МВД разработало проект закона, согласно которому мигранты должны будут сдать отпечатки пальцев и получить карту с фото и чипом о пройденной процедуре.