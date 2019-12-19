СК закрыл дело о катастрофе Ту-154 в Сочи

Расследование дела о крушении самолета Ту-154, летевшего в Сирию в декабре 2016 года, закрыто. Такое заявление сделал представитель родных погибших Игорь Трунов.

«СК РФ уведомил потерпевших, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — сказал адвокат РИА «Новости».

Трунов заметил, что следствие дало потерпевшим «право обратиться в порядке гражданского судопроизводства». Об этом написал «Интерфакс».

Он добавил, что постановление о прекращении является государственной тайной. Уголовное дело открыли по статье о нарушении правил безопасности. По словам Трунова, Следственный комитет проверял версию о вине командира корабля. Также защита добивалась возбуждения дела о халатности наземных служб и пыталась через суд во много раз увеличить сумму компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы. Речь шла о двух миллиардах рублей.

Военный самолет Ту-154 утром 25 декабря 2016 года упал в Черном море после дозаправки в сочинском аэропорту. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди жертв катастрофы — 64 артиста Ансамбля Александрова, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Ранее стало известно, что американская компания Boeing с января 2020 года приостановит выпуск самолетов 737 MAX. Такое решение приняли после того, как два лайнера этой модели потерпели крушение в 2018 году.