СК заинтересовался треш-стримом с изнасилованной жительницей Ярославля

Следователи запустили проверку после треш-стрима в Ярославле, где молодые люди в прямом эфире разгромили квартиру знакомой, а саму женщину якобы изнасиловали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ.

Личности всех участников уже установили, они — совершеннолетние.

Ранее 30-летняя россиянка сообщила в полицию об изнасиловали и краже во время треш-стрима в ее квартире в ночь на 25 марта в Ярославле. Женщина распивала спиртное у себя дома с тремя друзьями. Спустя некоторое время она отключилась из-за подсыпанных в алкоголь веществ. После этого приятели запустили прямой эфир, во время которого изнасиловали россиянку и разгромили квартиру — кухню и туалет. При этом мужчины собирали со зрителей трансляции в Сети донаты — небольшие денежные вознаграждения. После той ночи у Натальи пропало 12 тысяч рублей. Полиция установила круг подозреваемых.

Супруг пострадавшей женщины заявил, что основным участником треш-стрима был любовник его жены. Молодому человеку 18 лет, он якобы привел в квартиру своих знакомых. А двоюродная сестра пострадавшей получила ночью видео стрима. Однако она не поддерживала с родственницей связь в течение пяти лет.