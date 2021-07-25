СК задумал проводить допросы онлайн

Российские следователи получат возможность проводить допросы онлайн. СК России сейчас прорабатывает вопрос о дистанционном сборе доказательств. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видео-конференц-связи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», — приводит «Российская газета» слова Бастрыкина.

Он отметил, что такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. Он позволит сократить сроки следствия и не будет стоить ни копейки бюджету.

В воскресенье, 25 июля, в России отмечается День сотрудников органов следствия. Бастрыкин поздравил коллег и пожелал всем, кто посвятил жизнь делу борьбы с преступностью, дальнейших профессиональных успехов, крепкого здоровья и счастья.