29 июня 2023, 10:35
СК возбудил уголовные дела в отношении 160 участвующих в боевых действиях наемников
СК возбудил дела против 160 наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине
Следователи возбудили уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.
«Собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Сейчас осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — говорится в заявлении.
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В СК подчеркнули, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ привлекли наемников из более чем 15 государств. Их задействовали на трех направлениях: Краснолиманском, Купянском и Донецком.
В середине июня Следственный комитет заочно предъявил обвинения 95 гражданам других стран, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских войск. В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии.
ВСУ
Украина
Следственный комитет России
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