Общество 29 июня 2023, 10:35 СК возбудил уголовные дела в отношении 160 участвующих в боевых действиях наемников СК возбудил дела против 160 наемников, принимающих участие в боевых действиях на Украине Freepik

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Следователи возбудили уголовные дела в отношении 160 иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель СК Александр Бастрыкин.

«Собраны доказательства участия наемников из Грузии, США, Латвии, Швеции и других государств. Сейчас осуществляется уголовное преследование в отношении 160 иностранцев из 33 стран», — говорится в заявлении.

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В СК подчеркнули, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по фактам вербовки и участия наемников в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВСУ привлекли наемников из более чем 15 государств. Их задействовали на трех направлениях: Краснолиманском, Купянском и Донецком.

В середине июня Следственный комитет заочно предъявил обвинения 95 гражданам других стран, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских войск. В их числе граждане США, Франции, Великобритании, Бельгии, Израиля и Латвии.