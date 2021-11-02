СК возбудил уголовное дело о халатности после убийства двух сестер в Туве

Уголовные дела возбуждены по делу о халатности после убийства двух сестер в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

«По выявленным фактам халатности должностных лиц контролирующих и иных органов разного уровня и территориальности возбуждены уголовные дела по статье „Халатность, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц“», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2014 года две несовершеннолетних девочки были переданы в приемную семью, а третья — под опеку бабушки, которая умерла в ноябре 2020 года. После этого ребенок проживал со своим отцом.

В мае этого года из тюрьмы вышла их мать, она самовольно забрала трех дочерей у отца и приемной семьи, после чего начала с ними проживать. Как выяснилось, за условиями проживания несовершеннолетних должностные лица не следили, плановые и внеплановые проверки не проводили.

«Мать погибших детей не только злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а совершила в период с марта по сентябрь 2021 года новые преступления, однако должностные лица надлежащий учет и контроль за ней не осуществляли», — уточнили в пресс-службе.

Несмотря на это, никто из чиновников не подавал иски о лишении родительских прав этой женщины. В результате закон нарушили сотрудники территориального органа внутренних дел, отдела по опеке и попечительству Тоджинского и Каа-Хемского районов, «Республиканского центра мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», КДН при мэрии, агентства по делам семьи и детей республики и других уполномоченных органов исполнительной власти.

В рамках уголовного дела проходят обыски, проверяются документы в различных ведомствах и службах, проводятся допросы. Расследование уголовного дела продолжается.