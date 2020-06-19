СК открыл дело в отношении экс-премьера Ингушетии

Следственный комитет завел дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии. Чиновник подозревают в незаконной передачи в бесплатную аренду мясомолочного комплекса. Его построили на федеральные деньги.

Как заявили в пресс-службе СК по региону, комплекс построили в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». Аренда приносила 19 миллионов рублей в региональный бюджет.

Экс-премьер превысил полномочия, когда в 2017 году безвозмездно на 49 лет передал комбинат частной компании. Она до сих пор использует его для получения прибыли. В итоге бюджет Ингушетии недополучил 37,5 миллиона рублей за последние три года.

Дело возбудили о статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Следственный комитет не назвал имя чиновника. Между тем, известно, что в 2017 году правительство региона возглавлял Руслан Гагиев. В сентябре 2018 года он лишился должности после отставки местного Кабмина.

Ранее стало известно, что экс-чиновника из Свердловской области обязали заплатить 36,3 миллиона рублей региону. Он отбывает срок в тюрьме за взяточничество.