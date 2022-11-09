СК возбудил дело после публикаций об истязаниях в детском доме-интернате под Воронежем | 360°

Общество 09 ноября 2022, 01:23 СК возбудил дело после публикаций об истязаниях в детском доме-интернате под Воронежем РИА «Новости»

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В Воронежской области возбуждено уголовное дело об истязании по информации о нарушении прав воспитанников Бутурлиновского детского дома–интерната для умственно-отсталых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

Информация о нарушении прав воспитанников БУ ВО «Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» поступила 1 ноября. По ней незамедлительно организовали доследственную проверку, в рамках которой следователи выехали в дом-интернат, указано в сообщении.

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Правоохранители опросили сотрудников дома-интерната, изъяли документацию. На момент процессуальных действий, как отметило следствие, информация подтверждения не нашла, у детей не обнаружили телесных повреждений.

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«Однако в связи с наличием фотоизображений, а также в целях проверки поступившей информации следственным путем и установления всех обстоятельств, в том числе возможно ложного доноса о совершенных противоправных действиях <…> принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении.

Дело завели по статье «истязание, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.