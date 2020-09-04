СК возбудил дело после полученных учениками Благовещенска ожогов от кварцевой лампы
Сотрудники надзорного ведомства изучили обстоятельства, при которых пострадали учащиеся Алексеевской гимназии, уточнили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
«В помещении учебного класса, <…> где в этот момент находились обучающиеся, была включена кварцевая лампа, работа которой должна осуществляться на перемене — во время отсутствия в помещении детей», — подчеркнули в пресс-службе.
Прокуроры установили, что в классе «в нарушение закона не были созданы безопасные условия для обучающихся, что повлекло причинение вреда их здоровью». Материалы проведенной проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбудил СК РФ по Амурской области.
Директора гимназии вызвали в прокуратуру для возбуждения административного дела.
С жалобами на зрение к врачу обратились 17 учеников 10-го класса, добавили в пресс-службе регионального СК. Дети получили термический ожог роговицы.
Всех пострадавших отправили на домашнее лечение с соблюдением рекомендаций окулиста. Подросткам придется пользоваться глазными каплями.