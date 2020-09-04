СК возбудил дело после полученных учениками Благовещенска ожогов от кварцевой лампы

В школе Благовещенска 17 детей получили ожоги роговицы глаз от кварцевой лампы. По итогам проведенной проверки региональные следователи возбудили уголовное дело.

Сотрудники надзорного ведомства изучили обстоятельства, при которых пострадали учащиеся Алексеевской гимназии, уточнили в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

«В помещении учебного класса, <…> где в этот момент находились обучающиеся, была включена кварцевая лампа, работа которой должна осуществляться на перемене — во время отсутствия в помещении детей», — подчеркнули в пресс-службе.

Прокуроры установили, что в классе «в нарушение закона не были созданы безопасные условия для обучающихся, что повлекло причинение вреда их здоровью». Материалы проведенной проверки направили в следственные органы. Уголовное дело возбудил СК РФ по Амурской области.

Директора гимназии вызвали в прокуратуру для возбуждения административного дела.

С жалобами на зрение к врачу обратились 17 учеников 10-го класса, добавили в пресс-службе регионального СК. Дети получили термический ожог роговицы.

Всех пострадавших отправили на домашнее лечение с соблюдением рекомендаций окулиста. Подросткам придется пользоваться глазными каплями.