СК возбудил дело после издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту издевательств над пожилой пациенткой в одной из больниц города. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ. Сотрудники ведомства уже осмотрели лечебное учреждение, изъяли записи с камер видеонаблюдения и медицинские документы.

Дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). В ходе проверки больницы правоохранители успели опросить персонал и пациентов, которые могли обладать информацией о случившемся.

Сегодня следователи допросят руководство и медперсонал больницы. Расследование продолжается.

Ранее в Сети появилось видео, на котором медсестры кричат на пожилую пациентку и бьют ее. Очевидица произошедшего рассказала «360», что избитой бабушке 62 года. В тот день, когда на пенсионерку напали, в больнице была пьянка. По ее словам, сотрудницы находились в состоянии алкогольного опьянения и угрожали отвезти женщину в морг.