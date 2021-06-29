СК возбудил дело о заражении коронавирусом 70 детей в лагере в Туве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после массового заражения коронавирусом в детском оздоровительном лагере «Байлак» в Туве. Инфекцию подтвердили у 68 детей и девяти работников.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. В ведомстве уточнили, что возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» после проверки.

В СК отметили, что с 10 по 22 июня в «Байлаке» отдыхали 162 ребенка. Один из воспитанников обратился к педиатру 22 июня. Его доставили в районную больницу, где выявили коронавирус. 24 июня инфекция подтвердилась сразу у 68 детей и девяти сотрудников.

«Установлено, что с 11 июня к педиатру обращались 35 детей с различными жалобами — на боли в горле, насморк, головную боль и кашель. Но врач не принял мер по изоляции детей, не поставил в известность родителей и законных представителей, Министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора», — сообщили в СК.

В СК также отметили, что выявили другие нарушения работы детского лагеря. В их числе факты пребывания в детском лагере посторонних лиц и выход воспитанников за территорию. Это категорически запрещено в соответствии санитарно-эпидемическими нормами, которые направлены на предотвращение распространения коронавируса.