СК возбудил дело о массовых беспорядках в Амурской области

Следственный комитет Амурской области возбудил уголовное дело из-за массовых беспорядков, возникших на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего комплекса. Причиной погромов стали разногласия рабочих и руководства.

Об этом сообщает пресс-служба местного СК. По данным следствия, 13 июля на территории стройки между сотрудниками подрядчика, гражданами Республики Узбекистан, и их руководством возник конфликт. Они не смогли решить вопрос о возмещении расходов за патенты на трудовою деятельность рабочих. В дальнейшем разногласия переросли в массовые беспорядки.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках)», — говорится в сообщении.

Сейчас ситуация находится под контролем МВД, место пришествия оцеплено. На нем работают следователи.

Кроме того, следователи проверят информацию о невыплате рабочим заработной платы. В ходе ее будут изучены бухгалтерские документы на наличие задолженности перед сотрудниками.

На днях массовые беспорядки прошли в Сербии. Жители протестуют из-за введенных мер против коронавирусной инфекции.