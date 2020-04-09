СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время ВОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве 30 тысяч мирных жителей в Ростовской области солдатами немецкой армии во время Великой Отечественной войны.

В Следственном комитете рассказали, что по результатам изучения архивов завели уголовное дело о геноциде.

«Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек, которые впоследствии были расстреляны», — рассказали в пресс-службе СК.

Кроме того, во время оккупации города Шахты немецкие солдаты регулярно арестовывали советских граждан, которых потом расстреливали в шахте имени Красина, а тела выбрасывали в ее ствол. Среди жителей Шахт жертвами признаны 3,5 тысячи человек.

В Грузиновском сельсовета Морозовского района немецкие военные убили не менее 427 мирных жителей, в том числе больше 70 детей.

В СК добавили, что продолжают расследование и изучение архивных материалов «о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности». В ведомстве подчеркнули, что у подобных преступлений не может быть срока давности.

По информации РИА «Новости», архив ростовского управления ФСБ впервые обнародует подробности карательных операций и показания свидетелей о расправах в области во время Великой Отечественной войны.