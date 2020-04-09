СК возбудил дело о геноциде в Ростовской области во время ВОВ
В Следственном комитете рассказали, что по результатам изучения архивов завели уголовное дело о геноциде.
«Установлено, что 11 и 12 августа 1942 года военнослужащие Зондеркоманды СС-10а, полиции безопасности и СД под предлогом переселения мирного населения еврейской национальности и партийного актива КПСС вывезли в район поселка Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек, которые впоследствии были расстреляны», — рассказали в пресс-службе СК.
Кроме того, во время оккупации города Шахты немецкие солдаты регулярно арестовывали советских граждан, которых потом расстреливали в шахте имени Красина, а тела выбрасывали в ее ствол. Среди жителей Шахт жертвами признаны 3,5 тысячи человек.
В Грузиновском сельсовета Морозовского района немецкие военные убили не менее 427 мирных жителей, в том числе больше 70 детей.
В СК добавили, что продолжают расследование и изучение архивных материалов «о совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности». В ведомстве подчеркнули, что у подобных преступлений не может быть срока давности.
По информации РИА «Новости», архив ростовского управления ФСБ впервые обнародует подробности карательных операций и показания свидетелей о расправах в области во время Великой Отечественной войны.