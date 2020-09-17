СК возбудил дело из-за массового захоронения времен ВОВ в Ленинградской области

Следователи, военные и поисковики обнаружили в Луге под Петербургом захоронение времен Великой Отечественной войны. В нем останки 134 человек, включая женщин и детей. СК возбудил уголовное дело по факту массового убийства людей.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ, в поисковой операции приняли участие следователи, криминалисты, военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии ЗВО и члены военно-патриотического поискового объединения «Витязь».

Следствие выяснило, что летом 1941 года наступление немцев остановили на Лужском оборонительном рубеже. Фашисты оккупировали Лугу и устроили там пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных.

В этом лагере был жестокий режим. Нацисты расстреливали командиров, политработников и рядовых коммунистов. Сейчас следователи изучают архивы по части преступлений, которые совершили немцы в годы Великой Отечественной войны против мирного населения.