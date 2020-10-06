СК возбудил дело из-за истязаний детей в Среднеуральском монастыре
Об этом СК РФ сообщил на своем официальном сайте.
«Возбуждено уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики», — сказано в сообщении.
Ведомство возбудило уголовные дела по статьям «Истязание» и «Халатность».
По предварительным данным следствия, физические и психические страдания причиняли семерым детям с 2004 по 2019-й годы. Их систематически избивали, а также совершали иные насильственные действия. Сейчас следствие выясняет, кто именно причастен к истязаниям несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре. Известно, что они действовали умышленно, «исходя из ложного понимания процесса воспитания».
В сообщении уточняется, что четверо детей, которые стали жертвами истязаний, проживали на территории монастыря без своих законных представителей. По мнению следствия, противоправные действия в их отношении удалось совершить из-за того, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Личности должностных лиц, которые отвечали за это в то время, сейчас устанавливают.