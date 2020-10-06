СК возбудил дело из-за истязаний детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту истязания детей в Среднеуральском женском монастыре. Ранее его захватил отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Романов).

Об этом СК РФ сообщил на своем официальном сайте.

«Возбуждено уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики», — сказано в сообщении.

Ведомство возбудило уголовные дела по статьям «Истязание» и «Халатность».

По предварительным данным следствия, физические и психические страдания причиняли семерым детям с 2004 по 2019-й годы. Их систематически избивали, а также совершали иные насильственные действия. Сейчас следствие выясняет, кто именно причастен к истязаниям несовершеннолетних в Среднеуральском женском монастыре. Известно, что они действовали умышленно, «исходя из ложного понимания процесса воспитания».

В сообщении уточняется, что четверо детей, которые стали жертвами истязаний, проживали на территории монастыря без своих законных представителей. По мнению следствия, противоправные действия в их отношении удалось совершить из-за того, что органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Личности должностных лиц, которые отвечали за это в то время, сейчас устанавливают.