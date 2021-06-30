СК внес Екатеринбургской епархии представление из-за экс-схимонаха Сергия

СК внес представление Екатеринбургской епархии. В нем сказано, что та долгое время никак не реагировала на действия бывшего схиигумена Сергия. Об этом сообщил Telegram-канал «Защита отца Сергия».

«Одним из обстоятельств, способствовавших совершению самоуправных действий Романовым Н. В., стало то, что строительство объектов монастыря осуществлялось без разрешительной и проектной документации и без контроля со стороны епархии», — процитировали они сообщение ведомства.

В представлении СК предлагает исключить случаи, при которых строительство религиозных и других епархиальных объектов могло бы осуществляться без разрешительной и проектной документации. То же правило должно касаться и строительства канонических подразделений епархии. Кроме того, СК призвал организовать надлежащий учет и контроль строительства капитальных объектов.

Скандал вокруг основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия разгорелся на фоне пандемии коронавируса. В своих проповедях он утверждал, что россиян «беззаконно сажают на самоизоляцию», хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», лишают «свободы и работы». Он также призывал прихожан продолжать ходить в храмы, а тех, кто закрывал их, чтобы остановить распространение вируса, проклинал.