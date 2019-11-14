СК: виновным в катастрофе Boeing 737-500 в Казани был командир корабля

Причиной авиакатастрофы Boeing 737-500 в Казани в 2013 году стали ошибочные действия командира корабля Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. Такие выводы сделал Следственный комитет при завершении расследования этого дела.

Следователи заявили, что у Салихова не было достаточных навыков пилотирования. Он получил разрешение на полеты благодаря поддельным документам. Уточняется, что занимавший тогда должность заместителя генерального директора ОАО «Авиакомпания «Татарстан» Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не озаботились хорошей подготовкой Салихова. Получилось, что они направили неподготовленного пилота получать статус командира воздушного судна. В итоге он работал командиром на пассажирских рейсах с марта 2012 года.

«17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва — Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», — сказано в сообщении СК РФ.

В ходе расследования правоохранители провели многочисленные исследования. В их числе — молекулярно-генетические, технико-криминалистические, химические экспертизы. В допросах участвовали более двух тысяч потерпевших и свидетелей, а также специалистов.

Самолет упал 17 ноября 2013 года при заходе на посадку в Международном аэропорту Казани. На борту находились 50 человек, среди них — шесть членов экипажа. Все они погибли.