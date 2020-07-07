СК: Верзилова отпустят под подписку о невыезде

Петр Верзилов приехал на допрос в Следственный комитет России. Он подозревается в том, что, имея иностранное гражданство, не уведомил об этом власти. Ведомство заявило, что участнику арт-группы «Война» в скором времени изберут меру пресечения.

«Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявили в пресс-службе СК РФ.

Следствие заявило, что Верзилов не уведомил надзорные и контролирующие органы в сфере миграции о имеющемся у него канадском гражданстве. Его он получил, как минимум, пять с половиной лет назад. Ранее СМИ писали, что канадский паспорт появился у Верзилова еще в 2005 году.

Верзилову может грозить штраф или обязательные работы до четырехсот часов.