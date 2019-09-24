СК: убийца боялся мести за нападение на Круга

«Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной. Он выражал озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга», — заявил следователь.

Самого убийцу в марте 2003 года застрелили другой член из его банды Александр Осипов. Таким образом он отомстил за смерть певца, с которым был лично знаком, и являлся поклонником его творчества.

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В СК также отметили, что Веселов перед своей смертью успел лично рассказать о совершенном им преступлении близким людям. До того, как в нападении на дом Круга сознался второй участник дела, бандит Александр Агеев, следствие уже смогло установить все детали убийства. Его явка с повинной стала «вишенкой на торте» и позволила подтвердить все догадки правоохранителей, основанные на опросе свидетелей.

Следователи смогли обнаружить в пруду пистолет ТТ, из которого был убит Веселов. Они предполагают, что из этого же оружия убийца стрелял и в Михаила Круга.

Музыкант был убит в собственном доме в Твери в ночь на 1 июля 2002 года во время попытки ограбления. Агеев и Веселов проникли в дом по приказу криминального авторитета по кличке Лом. Он велел им обокрасть дом Круга, чтобы затем «найти» украденное и сделать музыканта своим должником. Однако воры просчитались, и певец с семьей неожиданно вернулись домой в разгар ограбления.

Оба выстрела в Круга произвел Веселов из пистолета ТТ. Музыкант скончался в больнице от полученных ран.