СК создаст отдел по борьбе с фальсификацией истории
Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, распорядился создать специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории России. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на пресс-службу СК.
«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на фоне того, что западные страны занимают «неприемлемую для России позицию» при оценке событий Второй мировой войны.