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    11 сентября 2020, 16:53

    СК создаст отдел по борьбе с фальсификацией истории

    Анастасия Кременчугская

    Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, распорядился создать специальное подразделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории России. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

    «Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении.

    Такое решение было принято на фоне того, что западные страны занимают «неприемлемую для России позицию» при оценке событий Второй мировой войны.

    Новости SMI.FM