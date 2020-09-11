СК создаст отдел по борьбе с фальсификацией истории

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на фоне того, что западные страны занимают «неприемлемую для России позицию» при оценке событий Второй мировой войны.