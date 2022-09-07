СК сообщил, что у погибших на Камчатке туристов не было договоров с турфирмой | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 17:40)

СК сообщил, что у погибших на Камчатке туристов не было договоров с турфирмой

СК: турфирма «Экстрим Тайм» не заключала договоры с туристами, погибшими на Камчатке

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Сотрудники Следственного комитета допросили туристов, выживших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Правоохранители выяснили, что турфирма «Экстрим Тайм» не заключала договоры с путешественниками, а позже с сайта компании удалили всю информацию об этом туре.

«В ходе изучения документации ООО „Экстрим Тайм“ достоверно установлено отсутствие договоров с участниками туристической группы об оказании услуг», — рассказали в пресс-службе СК России.

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Следователи добавили, что позже с официальной страницы турагентства пропала информация о возможности восхождения на Ключевской вулкан, а затем сайт компании вовсе удалили.

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Тела погибших туристов доставили в населенный пункт. СК назначил проведение судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти каждого из них.

Гиды привели 10 туристов к подножию вулкана 30 августа. Позже они начали восхождение на вершину, но в итоге погибли девять человек.

Туризм

СК РФ

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