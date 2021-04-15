СК России возбудил дело после гибели мужчины при обстреле в Донецке

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после минометного обстрела Донецка, жертвой которого стал мирный житель. Мужчина погиб, находясь в квартире жилого дома, по которому военнослужащие Украины вели прицельный огонь, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным ведомства, ВСУ открыли огонь по Донецку в ночь на 15 апреля. При этом они использовали стрелковое оружие и минометы калибра 120 миллиметров.

Один из снарядов попал в дом, расположенный в районе улицы Новороссийской. В результате погиб один из жильцов. Мужчине было 57 лет, он не участвовал в вооруженном конфликте.

После гибели мирного жителя СК возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и средств (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Следователи полагают, что целью обстрела было убийство и причинение вреда мирному населению по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. При этом, как подчеркнула Петренко, военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы командиров и должностных лиц Минобороны Украины.

Тем самым они нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

В настоящее время СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также причастных к обстрелу должностных лица украинских силовых структур.