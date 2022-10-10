СК РФ возбудит дело против СБУ за незаконное преследование Медведева | 360°

Общество 10 октября 2022, 19:12 Поделиться Telegram

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Viber СК РФ возбудит дело против СБУ за незаконное преследование Медведева Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования Медведева СБУ РИА «Новости»

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Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело против должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Поручение возбудить дело отдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

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В ведомстве напомнили о том, что СБУ объявила Медведева в розыск. Такая информация появилась в базы данных МВД Украины. СБУ обвиняет его по части 2 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

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«Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — подчеркнули в Следственном комитете.

Российские следователи в рамках уголовного дела установит конкретных сотрудников СБУ, которые приняли незаконные решения.

Помимо этого, Бастрыкин поручил дать правовую оценку фактам незаконного уголовного преследования СБУ более 700 должностных лиц России, которых, как и Медведева объявили в розыск по той же статье. Среди них есть, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил RT.

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