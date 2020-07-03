СК РФ возбудил дела о массовых убийствах советских граждан во время войны
Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал РИА «Новости», что в прошлом году ведомство возбудило уголовные дела об убийстве свыше 30 тысяч советских граждан во время Великой Отечественной войны.
«Политика сегодня» обратила внимание на то, что военные преступления, которые совершили нацисты, не имеют срока давности. Именно поэтому следователи занимаются расследованием массовых убийств советских людей, которые были совершены более 75 лет назад.