СК РФ предложил изменить порядок регистрации в социальных сетях

Следственный комитет России предложил выработать новый порядок регистрации в социальных сетях. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель председатель СК Елена Леоненко. Она отметила, что нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

«На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», — сказала Леоненко.

Она также нашла важным фактор качественного мониторинга запрещенной информации и ее блокировку в интернете, социальных сетях, мессенджерах и прочих ресурсах.

Проект приказа, определяющего правила работы системы Роскомнадзора для сбора согласий опубликовали в марте 2021 года. Он предполагал, что для предоставления согласия гражданин выберет систему ведомства, ему будет необходимо внести целый ряд сведений о себе, включая ФИО, паспортные реквизиты, адрес места жительства, номер телефона и адрес электронной почты.

Позднее в ведомстве заявили, что считают избыточным запрашивать паспортные данные и место жительства для регистрации в соцсетях и мессенджере.