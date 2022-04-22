СК РФ откроет круглосуточную горячую линию для беженцев
Председатель СК РФ Бастрыкин поручил открыть круглосуточную горячую линию для беженцев
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, прибывших в РФ с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Она оптимизирует общение переселенцев со следственными органами.
Российские следователи уже активно работают с эвакуированными гражданами Украины и Донбасса. Им оказывают всестороннюю юридическую поддержку, помогают с медицинским обеспечением, с решением социально-бытовых вопросов, оформлением пособий, трудоустройством. Благодаря горячей линии такая помощь будет оказана более оперативно.
Сотрудники информационного центра СК будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и отвечать на возникающие вопросы. Данные о преступлениях украинского режима получат отдельную правовую оценку или будут приобщены к расследуемым уголовным делам.
С беженцами будут контактировать и по другим средствам связи, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале информационного центра.
Накануне сотрудники подмосковного СК навестили в Клину пострадавшую при обстрелах семью из Мариуполя. Раненую 16-летнюю девочку экстренно эвакуировали вместе с матерью и отправили в российскую больницу. После выписки сотрудники СК встретили их и помогли с размещением. Девочке также помогут продолжить обучаться в школе Мариуполя дистанционно. Следственный отдел по городу Клину продолжит оказывать семье поддержку в любых вопросах.