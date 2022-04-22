СК РФ откроет круглосуточную горячую линию для беженцев

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил информационному центру ведомства открыть круглосуточную горячую линию для беженцев, прибывших в РФ с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик. Она оптимизирует общение переселенцев со следственными органами.

Российские следователи уже активно работают с эвакуированными гражданами Украины и Донбасса. Им оказывают всестороннюю юридическую поддержку, помогают с медицинским обеспечением, с решением социально-бытовых вопросов, оформлением пособий, трудоустройством. Благодаря горячей линии такая помощь будет оказана более оперативно.

Сотрудники информационного центра СК будут анализировать и обобщать поступающие сведения, разъяснять беженцам их права и отвечать на возникающие вопросы. Данные о преступлениях украинского режима получат отдельную правовую оценку или будут приобщены к расследуемым уголовным делам.

С беженцами будут контактировать и по другим средствам связи, в том числе в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале информационного центра.

Накануне сотрудники подмосковного СК навестили в Клину пострадавшую при обстрелах семью из Мариуполя. Раненую 16-летнюю девочку экстренно эвакуировали вместе с матерью и отправили в российскую больницу. После выписки сотрудники СК встретили их и помогли с размещением. Девочке также помогут продолжить обучаться в школе Мариуполя дистанционно. Следственный отдел по городу Клину продолжит оказывать семье поддержку в любых вопросах.