Общество 14 декабря 2023, 16:17 СК разберется в проблеме с водой в ивановской деревне после жалобы жителей Путину СК проверит заявление жителей деревни Ивановской области об отсутствии воды Публичное достояние

Читать 360tv в

Следователи организовали проверку по факту халатности должностных лиц после заявления жителей деревни Ивановской области об отсутствии воды. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Проверку проведут на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

Реклама

«Следователи проведут проверку озвученных доводов и дадут правовую оценку сложившейся ситуации», — подчеркнули в ведомстве.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина поступила жалоба от жителей деревни Акишево Кинешемского района Ивановской области. Они сообщили об отсутствии водоснабжения в поселке.

Ранее следователи пообещали решить проблему младшего лейтенанта Юлии Березы, также озвученную на прямой линии президента. Женщина является действующим военнослужащим. Она отправилась добровольцем на СВО, получила удостоверение ветерана боевых действий, которое действует только на территории ДНР. Из-за этого женщина не может воспользоваться льготами.