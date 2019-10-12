СК расследует смерть петербургского школьника в «Артеке»

Школьник из Санкт-Петербурга приехал отдохнуть в «Артек», подхватил пневмонию и умер. Смертью подростка занялось Минпросвещения, правительство Санкт-Петербурга создало комиссию, а крымские следователи возбудили уголовное дело.

«Следствием предварительно установлено, что днем 11 октября текущего года из МДЦ „Артек“ в ялтинскую городскую больницу № 1 с предварительным диагнозом „пневмония“ был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых из Санкт-Петербурга», — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова. Ее слова привело РИА «Новости».

Крымские следователи уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В ялтинской больнице, где умер школьник, изъяли необходимую документацию, все необходимые экспертизы назначены, руководство и сотрудники «Артека» оперативно допрошены. Правоохранители в ближайшее время должны понять — какие были условия содержания подростка в лагере, вовремя ли оказали ему медицинскую помощь, а также какие причины привели в итоге к смерти мальчика.

«Руководство МДЦ „Артек“ и министерство здравоохранения Республики Крым оказывают содействие следствию», — заверила Постнова.

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Между тем министерство просвещения России создало собственную специальную комиссию для расследования смерти ребенка. В ее состав вошли представители министерства, а также сотрудники «Артека». Ситуацию под свой личный контроль взяла глава ведомства Ольга Васильева. Силами главка родителям питерского школьника оказывают необходимую помощь.

Правительство Санкт-Петербурга тем временем тоже создало комиссию, которая должна установить все обстоятельств и причины смерти школьника. В состав комиссии вошли, кроме сотрудников Минпросвещения, работники комитетов по образованию, по здравоохранению и по социальной политике Санкт-Петербурга. Также для участия в комиссии пригласили представителей администрации школы, в которой учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева. При помощи комиссии родители умершего школьника уже прибыли в Крым.

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Международный детский центр «Артек» выразил свои глубокие искренние соболезнования родным и близким мальчика, сообщил сайт «5 канала». В администрации лагеря заверили, что готовы оказать следствию любую посильную помощь, лишь бы удалось точно установить — что именно привело к смерти ребенка.