СК рассказал о ходе расследования дела о прорыве дамб под Красноярском

Следователи опросили 185 свидетелей прорыва каскада дамб на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Для наиболее объективного и всестороннего расследования по поручению председателя СК уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае передано в главное Следственное управление ведомства», — отметила она.

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Правоохранители допросили 185 свидетелей и провели обыски в офисах золотопромышленной артели. Помимо этого, они семь раз осмотрели место ЧП, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета. Назначен и проводится комплекс необходимых экспертиз.

Кроме того, Петренко рассказала о металлическом сейфе, найденном после осушения одной из заводей. Ящик вскрыла следственно-оперативная группа. Внутри сейфа нашли неповрежденные колбы, предположительно, с золотом. Также в нем лежали 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Предположительно, общая масса находки 18 килограммов. Все это изъяли.

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших», — добавил официальный представитель СК.

Дамбу на золотом прииске прорвало 19 октября. Погибли 17 человек, пятеро пропали без вести, травмы получили 44 местных жителя. Потерпевшими признаны 29 человек, ущерб им возместят золотом.