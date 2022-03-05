СК рассказал о помощи офицеров беженцам из Донбасса

Офицеры региональных главков Следственного комитета продолжают оказывать помощь беженцам, прибывшим в Россию из Донбасса. Силовики привозят вещи и продукты, а также рассказывают о том, как устроить ребенка в детский сад или восстановить утраченные документы.

В Ульяновской области офицеры Следственного комитета навестили эвакуированных из Донбасса детей и передали их родителям вещи первой необходимости. В данный момент все беженцы получили жилье, одежду и питание.

Гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской областей привезли кадеты нижегородской гимназии № 2 вместе с офицерами регионального главка СК. Оздоровительный лагерь, где разместили детей-сирот из ЛНР, посетили следователи Тульского главка.

В Воронежской области первый заместитель руководителя следственного управления Иван Ковалев вместе с уполномоченным по правам ребенка Ириной Поповой навестил детей-сирот из Донбасса. Они осмотрели условия, в которых живут воспитанники, и обсудили вопросы бытового характера.

Следователи Санкт-Петербурга передали приехавшим из ДНР и ЛНР беженцам наборы с одеялами, подушками, полотенцами, постельным бельем и средствами личной гигиены. Их купили на добровольные пожертвования, которые собрали среди сотрудников.

Сотрудники СК России продолжат оказывать посильную помощь беженцам, а также продолжат работать для выяснения всех обстоятельств противоправных действий со стороны ВСУ и националистических батальонов.